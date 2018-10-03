2018-10-03T18:06:26+03:00
Происшествия

Экс-глава "Спурт Банка" останется под домашним арестом еще на два месяца

Такое решения принял Приволжский районный суд Казани
Лика ИСАЕВА
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При этом Евгении Даутовой суд разрешил гулять на открытом воздухе три часа в день.При этом Евгении Даутовой суд разрешил гулять на открытом воздухе три часа в день.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приволжском районном суде Казани рассмотрели ходатайство следователя о продление содержания под домашним арестом Евгении Даутовой. Экс-глава "Спурт Банка" получила возможность три часа в день гулять, но домашний арест для нее продлили до 7 декабря.

Даутова стала фигуранткой уголовных дел по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление должностными полномочиями" после того, как возглавляемый ею банк рухнул.

По версии следствия, женщина подписывала разрешение на выдачу многомиллионных кредитов, которые были не обеспеченны соответствующими залогами.

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