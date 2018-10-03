2018-10-03T18:20:41+03:00
Экономика

В 2018 году из-за засухи Татарстан собрал почти на миллион тонн зерна меньше

Здесь урожай республики составил 3,7 миллиона тонн
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На поддержку сельского хозяйства республики по программе поступило свыше 7,1 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд — из федерального бюджетаНа поддержку сельского хозяйства республики по программе поступило свыше 7,1 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд — из федерального бюджетаФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Из-за засухи, которой сопровождалось лето 2018 года, Татарстан недобрал почти миллион тонн от положенного количества зерна. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов.

Так, в Татарстане было собрано 3,7 миллиона тонн зерна. Хабипов отметил, что этот факт безусловно скажется на производстве валовой продукции сельского хозяйства по итогам девяти месяцев.

В 17 районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации и стоит задача максимально накопить осенне-зимние осадки.

Известно также, что на поддержку сельского хозяйства Татарстана поступило свыше 7,1 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда - из федерального бюджета.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России провели в Татарстане онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»
В Казани полностью реконструируют 14 детских лагеря
В Коми в ДТП погибли три жителя Чувашии, один пострадал
В Набережных Челнах шестикласснику в школьной столовой в прянике попался саморез
4 октября в Казани пройдет единый День консультаций Росреестра Татарстана
Экс-глава "Спурт Банка" останется под домашним арестом еще на два месяца
В Татарстане нарушителей на дорогах выявляет аэростат Росгвардии
В Чувашии следователи выясняют, почему сотрудники ГИБДД не сообщили о попытке убийства подростка
КМПО поставило оборудование на Яро-Яхинское нгкм
В Марий Эл раскрыто убийство, совершенное в 2005 году
4 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
В Татарстане ищут пропавшего автомобилиста, чья машина застряла на проселочной дороге
В Татарстане экс-директор управляющей компании приговорен к колонии за растрату 17 миллионов рублей
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
В начале 2019 года в Татарстане откроется завод "Август-Алабуга"
В Казани на "зебре" сбили 13-летнего велосипедиста
Зинэтула Билялетдинов о встрече "Ак Барса" с "Динамо": Думаю, они изменят свою игру
На бассейн для Чувашского государственного университета потратят 140 миллионов рублей