В 2018 году из-за засухи Татарстан собрал почти на миллион тонн зерна меньше

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-03T18:20:41+03:00

На поддержку сельского хозяйства республики по программе поступило свыше 7,1 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд — из федерального бюджета Фото: Влад КОМЯКОВ

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Из-за засухи, которой сопровождалось лето 2018 года, Татарстан недобрал почти миллион тонн от положенного количества зерна. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов.

Так, в Татарстане было собрано 3,7 миллиона тонн зерна. Хабипов отметил, что этот факт безусловно скажется на производстве валовой продукции сельского хозяйства по итогам девяти месяцев.

В 17 районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации и стоит задача максимально накопить осенне-зимние осадки.

Известно также, что на поддержку сельского хозяйства Татарстана поступило свыше 7,1 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда - из федерального бюджета.

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