В 2018 году из-за засухи Татарстан собрал почти на миллион тонн зерна меньше
Из-за засухи, которой сопровождалось лето 2018 года, Татарстан недобрал почти миллион тонн от положенного количества зерна. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов.
Так, в Татарстане было собрано 3,7 миллиона тонн зерна. Хабипов отметил, что этот факт безусловно скажется на производстве валовой продукции сельского хозяйства по итогам девяти месяцев.
В 17 районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации и стоит задача максимально накопить осенне-зимние осадки.
Известно также, что на поддержку сельского хозяйства Татарстана поступило свыше 7,1 миллиарда рублей, в том числе 2,2 миллиарда - из федерального бюджета.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»