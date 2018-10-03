2018-10-03T18:39:08+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах шестикласснику в школьной столовой в прянике попался саморез

По данному факту проводится проверка поставщика питания
Лика ИСАЕВА
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Вот такую находку сделали шестиклассники во время обедаВот такую находку сделали шестиклассники во время обедаФото: соцсети
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ЧП произошло 2 октября во время обеда в столовой Набережночелнинской школы №1. Шестиклассник откусил пряник, и увидел, что в кондитерском изделии находится посторонний предмет. Оказалось, что это запеченный в тесте саморез.

РОдители ребенка, возмущенные такой опасной начинкой, написали жалобу на официальный сайт мэрии Набережных Челнов с требованием провести проверку деятельности компании, которая поставляет питание в данную школу.

По предварительным данным, саморез оказался в изделии, которое привезли в столвую образовательного учреждения, от поставщика не связанного с организацией школьных обедов.

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