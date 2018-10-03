В Коми в ДТП погибли три жителя Чувашии, один пострадал

СЕГОДНЯ 18:53 2018-10-03T18:53:14+03:00

С места происшествия Фото: ГИБДД по Коми

Все они в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности

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Смертельная авария произошла в Республике Коми 1 октября в 14.00. На 576 километре автодороги "Чебоксары-Сыктывкар" лоб в лоб столкнулись две иномарки - Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan.

По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения - превысил безопасную скорость и вылетел на встречку.

В результате аварии погибли трое мужчин из Hyundai Solaris в возрасте 21-го, 48-ми и 56 лет - все они жители Чувашии. Выжить смог только их земляк 55-летний водитель, но он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, все погибшие были пристегнуты ремнями безопасности на момент столкновения.

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