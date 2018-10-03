2018-10-03T17:01:29+03:00
Общество

КМПО поставило оборудование на Яро-Яхинское нгкм

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АО «КМПО» завершило отгрузку газоперекачивающего оборудования для магистральных газопроводов Ямала.

Согласно контракту КМПО поставило в адрес заказчика (АО «Арктикгаз») 4 полнокомплектных ГПА на базе двигателей НК-16СТ для второй очереди Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения. В объем поставки входит общестанционное оборудование.

По контракту предприятие должно было разработать полный цикл работ в соответствии с требованиями заказчика: техзадание и техпроект, изготовить и поставить оборудование, выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.

СПРАВКА

Яро-Яхинское нефтегазоконденсатное месторождение введено в эксплуатацию в апреле 2015 года АО «Арктикгаз», являющимся совместным предприятием компаний ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Новатэк». В 2017 году КМПО уже осуществляло поставку 2 ГПА для первой очереди Яро-Яхинского НГКМ.

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