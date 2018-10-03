В Казани полностью реконструируют 14 детских лагеря

СЕГОДНЯ 19:06 2018-10-03T19:07:03+03:00

Часть из них после ремонта планируют использовать круглый год

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В Казани начали реализовывать республиканскую программу реконструкции детских загородных лагерей. В течение 3-4 лет в городе проведут капитальный ремонт всех 14 существующих муниципальных лагерей, которые были построены в 30-60 года прошлого века.

Мэрия города сообщает, что в первый год действия программы обновят 4 из них, начиная со "Спутника".

- В соседних городах и других регионах в таких местах давно стоят коттеджи, частные базы отдыха. Но то, что 50 лет ничего не менялось - нас не красит. Лагерь будет отремонтирован к следующему сезону, мы увеличим емкость лагеря, появятся теплые душевые, площадка – в баскетбол вы не будете играть на земле, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин во время осмотра лагеря.

Известно также, что после капитального ремонта часть лагерей станут всесезонными. Стоимость реконструкций будет зависеть, в том числе, от вместимости лагеря и его текущего состояния.

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