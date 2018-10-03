«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России провели в Татарстане онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»

3 Окт. 19:14 2018-10-03T19:15:04+03:00

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Семинар прошел 3 октября в 47 регионах РФ, включая Татарстан. В казанской студии, подключенной к видеоконференции, собрались представители министерств, преподаватели вузов, сотрудники библиотек и различных социальных учреждений, которые участвуют в обучении граждан старшего возраста.

Начальник отдела организации работы клиентских служб Департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации Ю.И.Гордеева рассказала участникам семинара о возможности получения государственных услуг с помощью электронных сервисов ПФР.

Тренер-практик Л.В.Кошурина из студии в Нижнем Новгороде поделилась своим опытом организации курсов компьютерной грамотности на основе программы «Азбука интернета».

Уже по сложившейся традиции к участию в семинаре были приглашены организаторы курсов из регионов, принимавших участие в предыдущих семинарах. В частности, главный библиограф ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. Никитина Е.Л.Куме рассказала об особенностях работы курсов по «Азбуке интернета» на базе библиотечной системы, а руководитель компьютерной академии из Тулы – об опыте работы на площадке образовательного центра.

Видеозапись семинара можно посмотреть на портале.

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Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» - учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки были размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» - безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров и др.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.