4 октября жители Казани смогут написать экономический диктант

СЕГОДНЯ 20:21 2018-10-03T20:21:05+03:00

Те, кто наберут более 80 баллов, будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки» Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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В этот четверг, 4 октября, в Казани пройдет второй всероссийский экономический диктант. Мероприятие состоится в 10.00 на базе КФУ в здании Института управления, экономики и финансов по адресу: улица Бутлерова,4.

Поучаствовать в диктанте может любой желающий. Те, кто наберет более 80 баллов, будет приглашен к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».

В общей сложности в акции примут участие более 100 тысяч человек, которые разместятся на 1 200 площадках в 83 регионах России.

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