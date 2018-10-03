4 октября жители Казани смогут написать экономический диктант
Мероприятие пройдет на базе КФУ
Те, кто наберут более 80 баллов, будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки»Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Изменить размер текста:
В этот четверг, 4 октября, в Казани пройдет второй всероссийский экономический диктант. Мероприятие состоится в 10.00 на базе КФУ в здании Института управления, экономики и финансов по адресу: улица Бутлерова,4.
Поучаствовать в диктанте может любой желающий. Те, кто наберет более 80 баллов, будет приглашен к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».
В общей сложности в акции примут участие более 100 тысяч человек, которые разместятся на 1 200 площадках в 83 регионах России.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»