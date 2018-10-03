2018-10-03T16:25:29+03:00
Общество

4 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза

При этом днем максимальная температура днем может достигнуть +17 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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В последующие дни температура воздуха днем начнет снижаться.В последующие дни температура воздуха днем начнет снижаться.Фото: Евгения ГУСЕВА
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По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 4 октября, утром и днем на территории республики местами ожидается сильный южный, юго-западный ветер с порывами до 17 м/с (в Казани до 15 м/с). Кроме того, возможна еще и гроза.

При этом будет довольно тепло – днем максимум до +17 градусов (в Казани до +14). Также временами обещается дождь, который продержится в большинстве районов Татарстана и следующим днем. В пятницу порывы ветра местами будут достигать 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +6 до +11 градусов.

При этом, по прогнозам татарстанских метеорологов, в субботу, 6 октября, ветер покрепчает в порывах до 16 м/с и то местами, возможны дожди, а максимум, что покажут столбики термометра так это от +4 до +9 градусов.

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