4 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 4 октября, утром и днем на территории республики местами ожидается сильный южный, юго-западный ветер с порывами до 17 м/с (в Казани до 15 м/с). Кроме того, возможна еще и гроза.
При этом будет довольно тепло – днем максимум до +17 градусов (в Казани до +14). Также временами обещается дождь, который продержится в большинстве районов Татарстана и следующим днем. В пятницу порывы ветра местами будут достигать 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +6 до +11 градусов.
При этом, по прогнозам татарстанских метеорологов, в субботу, 6 октября, ветер покрепчает в порывах до 16 м/с и то местами, возможны дожди, а максимум, что покажут столбики термометра так это от +4 до +9 градусов.
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