2018-10-03T19:50:12+03:00
Звезды

Рэпер Face отменил концерт в Казани без названия причин

По проданным билетам в итоге можно будет попасть на выступление другого рэпера - Хаски
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: www.instagram.com/facepublicenemyФото: www.instagram.com/facepublicenemy
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Рэпер Face отменил свой тур по России. Следовательно, в Казань 9 ноября он не приедет. Информацию исполнитель опубликовал на своей официальной соцстранице.

- Приношу извинения всем, кто построили планы, связанные с моими концертами. У вас обязательно будет возможность посетить мои выступления, но не в этом году, - извинился Face. Он не указал причин отмены тура, отметив при этом, что "пути неисповедимы".

Казанцам, правда, одних извинений рэпера не хватило. В комментариях под его постом кто-то пытается узнать, что делать с билетами, кто-то пытается выяснить причины отмены, кто-то злиться на рэпера, а кто-то напротив надеется, что у него все хорошо.

Ночной клуб, в котором должно было состояться выступление, успокаивает раздосадованных фанатов. По билетам на отмененный концерт можно будет попасть на выступление другого рэпера - Хаски.

Связана ли отмена тура с новым альбомом Face, в котором он резко критикует власть и называет себя врагом государства - пока неизвестно.

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