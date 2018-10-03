2018-10-03T19:41:48+03:00
Недвижимость

4 октября жителей ряда домов Казани на время оставят без света

Отключение плановое и связано с ремонтом, а также техобслуживанием оборудования на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свет, в том числе, отключат и в некоторых казанских поселках.Свет, в том числе, отключат и в некоторых казанских поселках.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Так, с 8.00 до 13.00 обесточат Вахитовский район: ул.Груздева, 4, 5, ул.Достоевского, 35/10, ул.Чехова, 2, 6, 6г, 8/2;

С 8.00 до 11.00 свет не будет по адресам: ул.Дзержинского, 27, ул.Лобачевского, 6, 6/27, 10, 10в, ул.К.Маркса, 38/5, ул.Пушкина, 31, ул.Театральная, 1/29, 5, 13;

С 13.00 до 16.00 отключение запланировано по ул.Федосеевская, 54, 56, 58;

С 14.00 до 18.00 по адресам: ул.Бутлерова, 31, 35/15, ул.Маяковского, 19, 17, 20, 23а, ул.Некрасова, 32а, 38.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в домах Кировского района, расположенных по адресам: ул.Кулахметова, 3, ул.Лебяжья, 52, ул.Луговая, 75, 73, 71/2, 71/1, 69, 67, 63, 61, 59, 57, 94, 92, 88, 86, 86а, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70а, 70, 68, 66, 64, 60а, 60, 58, 56, 52,ул.Малая Мухаметшина 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3а, 3, 14, 12, 10, 16, ул.Большая Мухаметшина, 37, 35, 33, 31, 44, 40, 38, ул.Окольная, 50, 62, 66, 68, ул.Фрунзе, 9, 9а.

С 9.00 до 17.00 отключение в Приволжском районе по ул.Кул Гали, 10, 12.

С 9.00 до 18.00 света пропадет в поселке Константиновка Советского района: ул.Березовая, ул.Заречная, ул.Интернациональная, 5а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 16а, 16б, 25а, 43, 43а, по ул.Лесная, ул.Овощеводов, ул.Озерная, ул.Садовая, ул.Солнечная, 21, ул.Хансувар; в поселке Радужный в домах по ул.Загоскина, ул.Коринфского, ул.Райская, ул.Тенишева, ул.Хлебников; в поселке Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая, Пейзажная.

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
4 октября жители Казани смогут написать экономический диктант
В Казани поймали водителей, которые не уступили дорогу «скорой»
Рэпер Face отменил концерт в Казани без названия причин
«Ростелеком» и Пенсионный Фонд России провели в Татарстане онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»
В Казани полностью реконструируют 14 детских лагеря
В Коми в ДТП погибли три жителя Чувашии, один пострадал
В Набережных Челнах шестикласснику в школьной столовой в прянике попался саморез
В 2018 году из-за засухи Татарстан собрал почти на миллион тонн зерна меньше
4 октября в Казани пройдет единый День консультаций Росреестра Татарстана
Экс-глава "Спурт Банка" останется под домашним арестом еще на два месяца
В Татарстане нарушителей на дорогах выявляет аэростат Росгвардии
В Чувашии следователи выясняют, почему сотрудники ГИБДД не сообщили о попытке убийства подростка
КМПО поставило оборудование на Яро-Яхинское нгкм
В Марий Эл раскрыто убийство, совершенное в 2005 году
4 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
В Татарстане ищут пропавшего автомобилиста, чья машина застряла на проселочной дороге
В Татарстане экс-директор управляющей компании приговорен к колонии за растрату 17 миллионов рублей
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
В начале 2019 года в Татарстане откроется завод "Август-Алабуга"
В Казани на "зебре" сбили 13-летнего велосипедиста
Зинэтула Билялетдинов о встрече "Ак Барса" с "Динамо": Думаю, они изменят свою игру
На бассейн для Чувашского государственного университета потратят 140 миллионов рублей