4 октября жителей ряда домов Казани на время оставят без света

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-03T19:41:48+03:00

Свет, в том числе, отключат и в некоторых казанских поселках. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отключение плановое и связано с ремонтом, а также техобслуживанием оборудования на сетях

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Так, с 8.00 до 13.00 обесточат Вахитовский район: ул.Груздева, 4, 5, ул.Достоевского, 35/10, ул.Чехова, 2, 6, 6г, 8/2;

С 8.00 до 11.00 свет не будет по адресам: ул.Дзержинского, 27, ул.Лобачевского, 6, 6/27, 10, 10в, ул.К.Маркса, 38/5, ул.Пушкина, 31, ул.Театральная, 1/29, 5, 13;

С 13.00 до 16.00 отключение запланировано по ул.Федосеевская, 54, 56, 58;

С 14.00 до 18.00 по адресам: ул.Бутлерова, 31, 35/15, ул.Маяковского, 19, 17, 20, 23а, ул.Некрасова, 32а, 38.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в домах Кировского района, расположенных по адресам: ул.Кулахметова, 3, ул.Лебяжья, 52, ул.Луговая, 75, 73, 71/2, 71/1, 69, 67, 63, 61, 59, 57, 94, 92, 88, 86, 86а, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70а, 70, 68, 66, 64, 60а, 60, 58, 56, 52,ул.Малая Мухаметшина 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3а, 3, 14, 12, 10, 16, ул.Большая Мухаметшина, 37, 35, 33, 31, 44, 40, 38, ул.Окольная, 50, 62, 66, 68, ул.Фрунзе, 9, 9а.

С 9.00 до 17.00 отключение в Приволжском районе по ул.Кул Гали, 10, 12.

С 9.00 до 18.00 света пропадет в поселке Константиновка Советского района: ул.Березовая, ул.Заречная, ул.Интернациональная, 5а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 16а, 16б, 25а, 43, 43а, по ул.Лесная, ул.Овощеводов, ул.Озерная, ул.Садовая, ул.Солнечная, 21, ул.Хансувар; в поселке Радужный в домах по ул.Загоскина, ул.Коринфского, ул.Райская, ул.Тенишева, ул.Хлебников; в поселке Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая, Пейзажная.