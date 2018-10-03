2018-10-03T15:13:57+03:00
Экономика

Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам девяти месяцев 2018 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1 трлн рублей.

ВТБ продолжает развивать продажи своих продуктов в цифровых каналах. По итогам трех кварталов 2018 года количество вкладов, открытых дистанционно, выросло с 34% до 57% в общем объеме. На сегодняшний день каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса. Наиболее популярны среди них вклады на срок до 1 года, доля которых составляет около 35%.

В настоящее время в ВТБ-Онлайн для депозитов, открываемых дистанционно, действуют повышенные процентные ставки, в частности, до 6,7% по вкладу «Максимум». Кроме того, минимальная сумма по всем видам вкладов снижена до 30 тысяч рублей. Процедура оформления депозита в онлайн-канале занимает несколько минут.

Количество активных пользователей ВТБ-Онлайн с начала года увеличилось на 924 тысяч человек, до 5,6 млн пользователей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В начале 2019 года в Татарстане откроется завод "Август-Алабуга"
В Казани на "зебре" сбили 13-летнего велосипедиста
Зинэтула Билялетдинов о встрече "Ак Барса" с "Динамо": Думаю, они изменят свою игру
На бассейн для Чувашского государственного университета потратят 140 миллионов рублей
В Набережных Челнах автосалон поймали на загрязнении атмосферы
Казанский комплекс "Россия - моя история" вошел в Ассоциацию исторических парков
В Нижнекамске открыли дворовый спорткомплекс за 26 миллионов рублей
В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадал один человек
В Казани временно отключат ряд телеканалов и радиостанций
В больнице Казани от ожогов кипятком умер полуторогодовалый ребенок
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков останется на свой должности еще на пять лет
В Казани из-за сбежавшего барана образовались трамвайная пробка
Пожар в Татарстане на ООО «Челны Бампер»: предварительная причина возгорания
ВТБ закрыл сделку с фондом Bonum Capital по приобретению банка «Возрождение»
18-летний казанец стал чемпионом мира брейк-дансу
В Казани в недавно построенных детсадах течет крыша, затапливается подвал и отходят полы
В Казани пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
В Каму выпустили 6 тысяч сазанов
В Чувашии вредная привычка мужчины погубила его самого, мать удалось спасти через окно
Каждый четвертый житель Татарстана - пенсионер
В Набережных Челнах обнаружили и изъяли 26 690 "фанфуриков"
Молодоженам в Нижнекамске запретили пить шампанское у ЗАГСа и звать на регистрацию более 50 человек
За полгода водительского стажа казанец разбил в уличных гонках два автомобиля
Деньги на строительство участка ВСМ Москва — Казань нашлись - дорога будет!