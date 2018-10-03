2018-10-03T15:00:19+03:00
Экономика

В начале 2019 года в Татарстане откроется завод "Август-Алабуга"

Предприятие будет заниматься производством средств защиты растений
Алина ГАБДУЛИНА
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Здесь будут создаваться собственные и лицензионные пестициды в объеме до 30 миллионов литров в годЗдесь будут создаваться собственные и лицензионные пестициды в объеме до 30 миллионов литров в годФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В первом квартале 2019 года в Татарстане начнет свою работу завод "Август-Алабуга". Строительство данного предприятия началось еще в начале этого лета на территории особой экономической зоны "Алабуга". Тогда Фонд развития промышленности одобрил будущему заводу заем в размере 400 миллионов рублей. Плановый же объем инвестиций - более 3,4 миллиарда рублей.

Известно, что "Август-Алабуга" будет специализироваться на производстве средств защиты растений. В частности, здесь будут создаваться собственные и лицензионные пестициды в объеме до 30 миллионов литров в год. Это позволит снизить долю импортной продукции с 60% до 33%.

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