В начале 2019 года в Татарстане откроется завод "Август-Алабуга"

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-03T15:00:19+03:00

Здесь будут создаваться собственные и лицензионные пестициды в объеме до 30 миллионов литров в год Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

В первом квартале 2019 года в Татарстане начнет свою работу завод "Август-Алабуга". Строительство данного предприятия началось еще в начале этого лета на территории особой экономической зоны "Алабуга". Тогда Фонд развития промышленности одобрил будущему заводу заем в размере 400 миллионов рублей. Плановый же объем инвестиций - более 3,4 миллиарда рублей.

Известно, что "Август-Алабуга" будет специализироваться на производстве средств защиты растений. В частности, здесь будут создаваться собственные и лицензионные пестициды в объеме до 30 миллионов литров в год. Это позволит снизить долю импортной продукции с 60% до 33%.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»