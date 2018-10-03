В Татарстане экс-директор управляющей компании приговорен к колонии за растрату 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-03T15:34:47+03:00

Свою вину мужчина так и не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он потратил деньги жильцов не на то

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В Альметьевске 63-летнего экс-директора управляющей компании (УК) ООО «Комплект+сервис» признали виновным в крупной растрате.

С 2009 по 2013 года мужчина, руководя УК, получал от жителей домов деньги за коммунальные услуги, но так и не перечислил их ресурсоснабжающим предприятиям.

Полученные средства он потратил на хозяйственные и другие нужды. В итоге поставщики не досчитались более 17 миллионов рублей.

- Свою вину экс-директор не признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда. Иски потерпевших о возмещении ущерба будут рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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