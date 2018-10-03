В Казани поймали водителей, которые не уступили дорогу «скорой»

СЕГОДНЯ 20:04 2018-10-03T20:04:57+03:00

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В среду, 3 октября, сотрудники ГИБДД Казани провели акцию «Уступи дорогу скорой». Они выявляли автомобилистов, которые не уступают дорогу машинам со специальными знаками и включенными проблесковыми маячками.

Так, в обед автомобиль госавтоинспекторов проследовал за «скорой помощью» с включенными проблесковыми маячками. По итогам акции пять водителей не уступили дорогу медикам. За это они получили штраф. Сообщают в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

По законодательству, подобное правонарушение грозит наказанием в виде штрафа от 500 рублей до лишения прав управления транспортным средством. Но сегодня никто нарушивших водителей прав не лишился.

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