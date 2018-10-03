В Казани на "зебре" сбили 13-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-03T14:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московском районе столицы Татарстана на проспекте Ибрагимова в 7.30 13-летний подросток в переезжал пешеходный переход на "зеленый" сигнал светофора.

В это время 26-летняя женщина-водитель автомобиля "Хундай Солярис" напротив дома №23, по предварительным данным, при движении задним ходом не убедилась в безопасности своего маневра и совершила наезд на подростка с велосипедом.

- В результате ДТП школьник получил травму ноги, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

Всего за прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 204 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими - два наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста, два столкновения транспортных средств, наезд на препятствие и наезд на стоящий транспорт.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»