В Казани на "зебре" сбили 13-летнего велосипедиста
В Московском районе столицы Татарстана на проспекте Ибрагимова в 7.30 13-летний подросток в переезжал пешеходный переход на "зеленый" сигнал светофора.
В это время 26-летняя женщина-водитель автомобиля "Хундай Солярис" напротив дома №23, по предварительным данным, при движении задним ходом не убедилась в безопасности своего маневра и совершила наезд на подростка с велосипедом.
- В результате ДТП школьник получил травму ноги, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
Всего за прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 204 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими - два наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста, два столкновения транспортных средств, наезд на препятствие и наезд на стоящий транспорт.
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