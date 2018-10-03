Зинэтула Билялетдинов о встрече "Ак Барса" с "Динамо": Думаю, они изменят свою игру

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-03T14:08:27+03:00

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Тренер казанской хоккейной команды "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов заявил, что спорстменов ждет непростая серия выездных игр. В частности, он поделился мнением о предстоящей игре с московским "Динамо", которая пройдет на территории соперника 4 октября.

- У "Динамо" произошла смена тренера, думаю, они изменят свою игру, - считает Билялетдинов. Так, вместо Владимира Воробьева команду теперь тренирует Владимир Крикунов.

Говоря о двух других играх - с "Локомотивом" и "Северсталью", тренер "барсов" также высоко оценил готовность соперников. По его мнению, это довольно сильные команды, которые борются за победу до последнего.

- Серия будет непростая, нужно готовиться к этим играм, - констатировал Билялетдинов.

Отмечается, что у "барсов" Александр Свитов пока не готов принять участие в играх, но активно тренируется. Тоже самое может коснуться Ткачева и Галиева. Нападающий Андрей Попов напротив в полном порядке и фанаты увидят его на льду.