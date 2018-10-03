В Чувашии следователи выясняют, почему сотрудники ГИБДД не сообщили о попытке убийства подростка

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-03T17:14:13+03:00

Следователи узнали о преступлении только из СМИ. Фото: Иван ПЕТРОВ

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В Чувашии продолжается расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство". Все произошло 24 сентября в Вурнарском районе республики. Там пьяный 43-летний местный житель обиделся на подростков, которые отказались покататься с ним в кроссовере "Lada XRay".

Он сначала попытался сбить мальчика, но когда тот увернулся, начал преследовать по полю 14-летнюю девочку. Автомобиль сбил ребенка, с тяжелыми травмами она находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчина заключен под стражу.

Следствие проверяет и деятельность сотрудников Госавтоинспекции. Выяснив обстоятельства аварии, они оформили только сам факт наезда, не сообщив о тяжком преступлении. Об этом следственный комитет Чувашии узнал только из СМИ.

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