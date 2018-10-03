4 октября в Казани пройдет единый День консультаций Росреестра Татарстана

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-03T18:05:51+03:00

В ходе него все желающие смогут узнать о порядке оформления собственности, приватизации и применении налогового вычета

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В этот четверг, 4 октября, в Казани пройдет единый День консультаций управления Росреестра Татарстана. Специалисты будут ждать горожан в четырех точках города: в своем отделе на улице Авангардная, 74 и в офисах Зареченском (ул. Гагарина, 103), Ново-Савиновском (пр. Ямашева, 82), Южном (пр. Победы, 100).

Во время мероприятия всем желающим расскажут о порядке оформления собственности, приватизации жилья, применении налогового вычета при покупке недвижимости, кадастровом учете, расчете налога на недвижимое имущество и предоставлении земельных участков.

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