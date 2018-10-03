В Татарстане ищут пропавшего автомобилиста, чья машина застряла на проселочной дороге

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-03T16:11:55+03:00

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В ночь с 29 на 30 сентября 37-летний Алексей Тимофеев выехал из села Шахмайкино в село Кармалы Нижнекамского района. Ночью в поле его машина застряла. Вытолкнуть ее самостоятельно мужчина не смог и позвонил брату. Встретиться договорились на трассе, но тут неожиданно телефонный звонок оборвался, и Алексей больше не выходил на связь.

Приехавший брат не смог найти родственника ни на месте встречи, ни около открытого автомобиля, который застрял. Алексей уже три дня не выходит на связь. Сейчас его ищет поисковый отряд «След». Добровольцы прочесали округу, где может находиться пропавший, но результатов нет.

Фото: добровольно поисковый отряд «След»

- Территория поиска очень обширная. Нам помогают волонтеры, также брат пропавшего организовал свою поисковую команду. Помочь в поиске Алексея может беспилотная техника, но такой у нас на данный момент не имеется, - рассказала «КП-Казань» руководитель добровольно поискового отряда «След» Елена Хайруллина.