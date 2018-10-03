2018-10-03T16:49:05+03:00
Происшествия

В Марий Эл раскрыто убийство, совершенное в 2005 году

Помощь в раскрытии оказал полиграф
Лика ИСАЕВА
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Следователи Марий Эл смогли раскрыть убийство, которое произошло еще в 2005 году, и до сих пор было нераскрыто.

Тогда 13 января в одном из поселков Медведевского района республики в полуразрушеном свинарнике обнаружили тело местного жителя. Смерть его оказалась насильственной - кто-то задушил его при помощи твердого предмета, сдавив шею.

Тогда подозреваемого не установили, и расследование было приостановлено.

Дело сдвинулось с мертвой точки в сентябре 2018 года. Нашли свидетеля убийства. Но тот дал показания только тогда, когда убедился в смерти виновного.

Мужчина рассказал, что видел как двое его знакомых зашли в свинарник, откуда послышались звуки драки. Затем один из них рассказал, как задушил потерпевшего деревяшкой. Эту информацию подтвердили и ранее собранные по делу доказательства и экспертиза при помощи полиграфа.

- По результатам расследования уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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