В Набережных Челнах автосалон поймали на загрязнении атмосферы
Жильцы 34, 36 и 37 комплексов Набережных Челнов обратились на «горячую линию» Минэкологии Татарстана. Они сообщили о присутствии в воздухе запаха едкого дыма.
На место выдвинулась передвижная лаборатория. Специалисты провели отбор проб воздуха и не обнаружили никакого превышения предельно-допустимого содержания загрязняющих веществ.
Тем не менее в ходе проверки экологи установили источник неприятного запаха. Им оказался местный автосалон с техобслуживанием.
- Предприятие при запуске дизельного оборудования для обогрева допустило выбросы загрязняющих веществ: сажи, углеводородов, диоксида азота в атмосферный воздух. На источники выбросов не была разработана нормативная документация, они не были оборудованы аппаратурой для очистки газов и контролю выбросов, - сообщают в Минэкологии Татарстана.
Автосалон привлекли к административной ответственности. На данный момент там прекратили использовать дизельное оборудование до установки фильтров.
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