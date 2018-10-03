2018-10-03T13:39:26+03:00
Общество

В Набережных Челнах автосалон поймали на загрязнении атмосферы

Первыми забили тревогу местные жители, которым надоел едкий запах в воздухе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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Жильцы 34, 36 и 37 комплексов Набережных Челнов обратились на «горячую линию» Минэкологии Татарстана. Они сообщили о присутствии в воздухе запаха едкого дыма.

На место выдвинулась передвижная лаборатория. Специалисты провели отбор проб воздуха и не обнаружили никакого превышения предельно-допустимого содержания загрязняющих веществ.

Тем не менее в ходе проверки экологи установили источник неприятного запаха. Им оказался местный автосалон с техобслуживанием.

- Предприятие при запуске дизельного оборудования для обогрева допустило выбросы загрязняющих веществ: сажи, углеводородов, диоксида азота в атмосферный воздух. На источники выбросов не была разработана нормативная документация, они не были оборудованы аппаратурой для очистки газов и контролю выбросов, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

Автосалон привлекли к административной ответственности. На данный момент там прекратили использовать дизельное оборудование до установки фильтров.

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