В Нижнекамске открыли дворовый спорткомплекс за 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-03T12:56:13+03:00

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Накануне в Нижнекамске по адресу Гагарина, 5в торжественно открыли большой дворовый спорткомплекс. В районе проживает более 13 тысяч человек. К местным властям уже не раз обращались с просьбой построить здесь спортплощадку.

В итоге в районе, где расположено три учебных заведения и Дом дружбы народов, открыли комплекс за 26 миллионов рублей. Из них 17 миллионов выделили из бюджета Татарстана, а 9 миллионов рублей из местной казны.

Эту сумму потратили на возведение в комплексе баскетбольной и волейбольной площадке, футбольного поля с искусственным покрытием, установку уличных тренажеров, обустройство площадок для прыжков, пешеходных и беговых дорожек с резиновым покрытием.

Кроме того, в течение месяца в этом дворовом спорткомплексе завершат строительство хоккейной коробки с освещением и модульной раздевалкой. Сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.