2018-10-03T12:56:13+03:00
Общество

В Нижнекамске открыли дворовый спорткомплекс за 26 миллионов рублей

В течение месяца там также завершат строительство хоккейной коробки
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: e-nkama.ruФото: e-nkama.ru
Изменить размер текста:

Накануне в Нижнекамске по адресу Гагарина, 5в торжественно открыли большой дворовый спорткомплекс. В районе проживает более 13 тысяч человек. К местным властям уже не раз обращались с просьбой построить здесь спортплощадку.

В итоге в районе, где расположено три учебных заведения и Дом дружбы народов, открыли комплекс за 26 миллионов рублей. Из них 17 миллионов выделили из бюджета Татарстана, а 9 миллионов рублей из местной казны.

Эту сумму потратили на возведение в комплексе баскетбольной и волейбольной площадке, футбольного поля с искусственным покрытием, установку уличных тренажеров, обустройство площадок для прыжков, пешеходных и беговых дорожек с резиновым покрытием.

Кроме того, в течение месяца в этом дворовом спорткомплексе завершат строительство хоккейной коробки с освещением и модульной раздевалкой. Сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
В начале 2019 года в Татарстане откроется завод "Август-Алабуга"
В Казани на "зебре" сбили 13-летнего велосипедиста
Зинэтула Билялетдинов о встрече "Ак Барса" с "Динамо": Думаю, они изменят свою игру
На бассейн для Чувашского государственного университета потратят 140 миллионов рублей
В Набережных Челнах автосалон поймали на загрязнении атмосферы
Казанский комплекс "Россия - моя история" вошел в Ассоциацию исторических парков
В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадал один человек
В Казани временно отключат ряд телеканалов и радиостанций
В больнице Казани от ожогов кипятком умер полуторогодовалый ребенок
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков останется на свой должности еще на пять лет
В Казани из-за сбежавшего барана образовались трамвайная пробка
Пожар в Татарстане на ООО «Челны Бампер»: предварительная причина возгорания
ВТБ закрыл сделку с фондом Bonum Capital по приобретению банка «Возрождение»
18-летний казанец стал чемпионом мира брейк-дансу
В Казани в недавно построенных детсадах течет крыша, затапливается подвал и отходят полы
В Казани пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
В Каму выпустили 6 тысяч сазанов
В Чувашии вредная привычка мужчины погубила его самого, мать удалось спасти через окно
Каждый четвертый житель Татарстана - пенсионер
В Набережных Челнах обнаружили и изъяли 26 690 "фанфуриков"
Молодоженам в Нижнекамске запретили пить шампанское у ЗАГСа и звать на регистрацию более 50 человек
За полгода водительского стажа казанец разбил в уличных гонках два автомобиля
Деньги на строительство участка ВСМ Москва — Казань нашлись - дорога будет!