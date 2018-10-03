В Татарстане нарушителей на дорогах выявляет аэростат Росгвардии

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-03T17:33:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Навести порядок на дорогах решили совместно сотрудники ГИБДД МВД Татарстана и Росгвардии республики. Фиксировать факт нарушения правил дорожного движения теперь будут с воздуха при помощи аэростата.

На "охоту" вышли сотрудники Госавтоинспекции и специалисты авиационного отряда специального назначения Росгвардии. Применили комплекс высотного видеонаблюдения "ОКО-60".

С высоты 200 метров смогли контролировать участок трассы протяженностью более трех километров. Особое внимание уделялось выявлению нарушений правил обгона. Если нарушения выявлялись, то информация в режиме реального времени передавалась инспекторам ДПС для дальнейшего разбирательства.

Место для операции выбрано не случайно. На этом участке трассы в Арском районе из-за выезда водителей на полосу встречного движения нередко происходят смертельные ДТП.

- Только за первый час операции было выявлено 3 серьезных нарушения – обгон в зоне действия запрещающего знака, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»