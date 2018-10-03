Казанский комплекс "Россия - моя история" вошел в Ассоциацию исторических парков

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-03T13:05:12+03:00

В столице Татарстана представлены четыре экспозиции

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Стало известно, что казанский комплекс "Россия - моя история" вошел в общероссийскую Ассоциацию исторических парков. О создании соответствующего объединения написала пресс-служба парка.

"Россия - моя история" работает в столице Татарстана почти год. В ее состав входят четыре экспозиции: "Романовы", "Рюриковичи", "1914 - 1945: От великих потрясений к Великой Победе", "1945 - 2016: Россия - моя история". Помимо этого, на территории парка часто проходят различные мероприятия.

Отмечается, что в ближайшей перспективе состав Ассоциации пополнят еще 8 исторических парков, открытие которых запланировано на 2018 - 2019 года.

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