В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадал один человек

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-03T12:33:59+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 62-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" 2 октября. По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом, по предварительным данным, при повороте налево, не уступил встречной иномарке Renault.

34-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл пресечено 273 нарушения правил дорожного движения, а также задержано 11 водителей севших за руль в пьяном виде.

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