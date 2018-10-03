2018-10-03T12:33:59+03:00
Происшествия

В Марий Эл в ДТП с грузовиком пострадал один человек

Авария произошла в Звениговском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 62-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" 2 октября. По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом, по предварительным данным, при повороте налево, не уступил встречной иномарке Renault.

34-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл пресечено 273 нарушения правил дорожного движения, а также задержано 11 водителей севших за руль в пьяном виде.

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