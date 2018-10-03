На бассейн для Чувашского государственного университета потратят 140 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-03T13:48:36+03:00

Здание Т-образной формы общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух зон

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В Чебоксарах рядом с новым корпусом Чувашского государственного университета в ближайшие два года появится бассейн за 140 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета и внебюджетных средств вуза.

Здание Т-образной формы площадью 2,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух зон. В первой из них будет главный вход, технические и административные помещения и учебные кабинеты. А во втором здании будет находится непосредственно сам бассейн.

Его размер будет составлять 25 на 16 метров, в нем будут шесть плавательных дорожек.

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