На бассейн для Чувашского государственного университета потратят 140 миллионов рублей
Здание Т-образной формы общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух зон
Размер бассейна будет составлять 25 на 16 метровФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Чебоксарах рядом с новым корпусом Чувашского государственного университета в ближайшие два года появится бассейн за 140 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета и внебюджетных средств вуза.
Здание Т-образной формы площадью 2,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух зон. В первой из них будет главный вход, технические и административные помещения и учебные кабинеты. А во втором здании будет находится непосредственно сам бассейн.
Его размер будет составлять 25 на 16 метров, в нем будут шесть плавательных дорожек.
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