Пожар в Татарстане на ООО «Челны Бампер»: предварительная причина возгорания

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-03T10:53:15+03:00

Огонь возник в двух складах на площади в 1 000 квадратных метров

Изменить размер текста: A A

Накануне днем в Набережных Челнах пожар возник на территории предприятия ООО «Челны Бампер». Клубы черного дыма были видны за несколько километров.

На место происшествия тут же выдвинулись сразу несколько пожарных расчетов.

- Происходило горение двух складов. Общая площадь пожара 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства, - сообщают в МЧС Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»