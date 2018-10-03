2018-10-03T10:53:15+03:00
Происшествия

Пожар в Татарстане на ООО «Челны Бампер»: предварительная причина возгорания

Огонь возник в двух складах на площади в 1 000 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне днем в Набережных Челнах пожар возник на территории предприятия ООО «Челны Бампер». Клубы черного дыма были видны за несколько километров.

На место происшествия тут же выдвинулись сразу несколько пожарных расчетов.

- Происходило горение двух складов. Общая площадь пожара 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства, - сообщают в МЧС Татарстана.

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