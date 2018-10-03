Прокурор Татарстана Илдус Нафиков останется на свой должности еще на пять лет

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-03T11:27:37+03:00

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Президент России Владимир Путин продлил полномочия прокурора Татарстана Илдуса Нафикова еще на один срок. Таким образом, надзорное ведомство он будет возглавлять еще 5 лет. Соответствующее распоряжение было подписано накануне, 2 октября.

Известно, что на свой пост Илдус Нафиков был назначен в 2013 году. Главному прокурору Ттатарстана 58 лет, он является заслуженным юристом республики и государственным советником юстиции 2 класса.

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