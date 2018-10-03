В Казани из-за сбежавшего барана образовались трамвайная пробка

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-03T11:01:28+03:00

Животное пробежало несколько остановок по проезжей части, прежде чем его поймали

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Молодой баран, оказавшийся на проезжей части, стал преградой для проезда трамваев и создал пробку в Казани. Животное прогуливалось по проезжей части в районе улицы академика Губкина.

Когда водители автомобилей начали сигналить парнокопытному, он испугался и метнулся на трамвайные пути. Оказавшись в «коридоре» между двух параллельных ограждений, баран создал пробку для идущих трамваев.

Вагоновожатые начали сигналить нарушителю правопорядка, от этого животное еще больше растерялось.

По словам очевидцев, один из водителей взял барана за рога и отвел в безопасное место - в частный сектор, который находился чероез дорогу. Возможно, именно оттуда животное и сбежало. Также очевидцы видели этого барана на остановке «Ветеринарная академия».

Вероятно, животное пробежалр несколько остановок, прежде чем на него обратили внимание.

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