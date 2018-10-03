2018-10-03T11:01:28+03:00
Дом. Семья

В Казани из-за сбежавшего барана образовались трамвайная пробка

Животное пробежало несколько остановок по проезжей части, прежде чем его поймали
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Молодой баран, оказавшийся на проезжей части, стал преградой для проезда трамваев и создал пробку в Казани. Животное прогуливалось по проезжей части в районе улицы академика Губкина.

Когда водители автомобилей начали сигналить парнокопытному, он испугался и метнулся на трамвайные пути. Оказавшись в «коридоре» между двух параллельных ограждений, баран создал пробку для идущих трамваев.

Вагоновожатые начали сигналить нарушителю правопорядка, от этого животное еще больше растерялось.

По словам очевидцев, один из водителей взял барана за рога и отвел в безопасное место - в частный сектор, который находился чероез дорогу. Возможно, именно оттуда животное и сбежало. Также очевидцы видели этого барана на остановке «Ветеринарная академия».

Вероятно, животное пробежалр несколько остановок, прежде чем на него обратили внимание.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в Татарстане на ООО «Челны Бампер»: предварительная причина возгорания
ВТБ закрыл сделку с фондом Bonum Capital по приобретению банка «Возрождение»
18-летний казанец стал чемпионом мира брейк-дансу
В Казани в недавно построенных детсадах течет крыша, затапливается подвал и отходят полы
В Казани пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
В Каму выпустили 6 тысяч сазанов
В Чувашии вредная привычка мужчины погубила его самого, мать удалось спасти через окно
Каждый четвертый житель Татарстана - пенсионер
В Набережных Челнах обнаружили и изъяли 26 690 "фанфуриков"
Молодоженам в Нижнекамске запретили пить шампанское у ЗАГСа и звать на регистрацию более 50 человек
За полгода водительского стажа казанец разбил в уличных гонках два автомобиля
Деньги на строительство участка ВСМ Москва — Казань нашлись - дорога будет!