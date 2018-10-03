18-летний казанец стал чемпионом мира брейк-дансу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-03T10:00:23+03:00

Павел Мухин также представлял Россию на первых олимпийских играх в этой дисциплине

Изменить размер текста: A A

14-й чемпионат мира по брейк-дансу по системе 1vs1 Red Bull BC One World Final проходил с 27 по 30 сентября в Цюрихе (Швейцария).

В этот раз впервые за историю соревнований были введены такие номинации, как best B-girl - среди девушек, и best Powermove - по силовым кручениям.

Именно в последней 18-летний казанец Павел Мухин раскрутился до чемпионского титула. Он стал первым россиянином, который получил такое признание в данной системе соревнований.

Отметим, что на свой весьма молодой возраст Павел уже дважды становился чемпионом России и представлял страну на первых олимпийских играх по брейк-дансу.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»