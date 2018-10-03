В Казани в недавно построенных детсадах течет крыша, затапливается подвал и отходят полы

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-03T09:18:25+03:00

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Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел два детсада, построенных меньше 5 лет назад. Как оказалось, в новых зданиях подрядчики допустили ряд ошибок, которые теперь выливаются в ремонт.

Так, в Кировском районе детский сад №81 сдали в 2014 году. Но со временем там возникли проблемы. Так, строителями был неправильно установлен козырек над входом, на верандах отходят полы, а подвал с апреля по июль затапливается водой. Эти вопросы приходится решать в рамках ремонта, хотя здание новое и гарантийный пятилетний срок еще не прошел.

Похожая ситуация и в детсаде №123 Авиастроительного района. Он был заработал в 2016 году. Здесь недавно начала протекать кровля, сыпаться потолок и подтапливает подвал. Тут также пришлось затевать ремонт. Уже заменили цоколь и уложили новую плитку.

- Давайте договоримся: все недоделки, которые возникли по вашей вине, надо в течение двух недель устранить. Мы приедем и проверим, - обратился к подрядчикам мэр Казани.