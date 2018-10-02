Молодоженам в Нижнекамске запретили пить шампанское у ЗАГСа и звать на регистрацию более 50 человек

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-02T18:10:09+03:00

Теперь шампанское можно будет открывать только дома или в ресторане. Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА

Кроме того. под запретом теперь рис, монеты и лепестки роз, которыми привыкли закидывать новобрачных

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Жителям Нижнекамска, которые намереваются вступить в брак, теперь предстоит тщательнее подходить к подготовке бракосочетания. По крайней мере, касательно тех мероприятий, которые проходят в стенах ЗАГСов города и на их территории.

Так, в Нижнекамске выпустили новое постановление исполнительного комитета района, которое меняет правила поведения молодожёнов и гостей в ЗАГСе.

В частности, в помещениях и на прилегающей к Дворцу бракосочетания территории запрещается употреблять спиртные напитки (в том числе шампанское), использовать все виды пиротехники (хлопушки, бенгальские огни и т.п.), разбрасывать крупу, лепестки цветов, конфетти, монеты, конфеты. Также при въезде запрещается включать звуковые сигналы автотранспорта (за исключением случаев предотвращения ДТП).

Кроме того, для участия в церемонии регистрации брака молодожёны могут пригласить не более 50 гостей.

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