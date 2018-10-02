Молодоженам в Нижнекамске запретили пить шампанское у ЗАГСа и звать на регистрацию более 50 человек
Жителям Нижнекамска, которые намереваются вступить в брак, теперь предстоит тщательнее подходить к подготовке бракосочетания. По крайней мере, касательно тех мероприятий, которые проходят в стенах ЗАГСов города и на их территории.
Так, в Нижнекамске выпустили новое постановление исполнительного комитета района, которое меняет правила поведения молодожёнов и гостей в ЗАГСе.
В частности, в помещениях и на прилегающей к Дворцу бракосочетания территории запрещается употреблять спиртные напитки (в том числе шампанское), использовать все виды пиротехники (хлопушки, бенгальские огни и т.п.), разбрасывать крупу, лепестки цветов, конфетти, монеты, конфеты. Также при въезде запрещается включать звуковые сигналы автотранспорта (за исключением случаев предотвращения ДТП).
Кроме того, для участия в церемонии регистрации брака молодожёны могут пригласить не более 50 гостей.
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