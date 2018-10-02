2018-10-02T17:34:35+03:00
Происшествия

За полгода водительского стажа казанец разбил в уличных гонках два автомобиля

На ремонт дорогостоящего автомобиля денег у парня нет
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Ночью на Проспекте Победы парень с водительским стажем полгода на автомобиле «Форд Фокус» устроил гонки с иномаркой. Во время перестроения он не увидел «Мерседес», который спокойно ехал по крайней полосе. Его лихач протаранил по касательной.

После столкновения немецкая иномарка влетела в бордюр. «Форд» в ДТП разбил всю переднюю часть. Водитель свою вину признал, но сразу предупредил, что денег на ремонт обеих автомобилей у него нет.

Как выяснилось позднее, у воителя «Форда» за полгода это уже второй автомобиль. Первый был разбит при подобных обстоятельствах.

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