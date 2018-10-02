2018-10-02T17:18:12+03:00
Общество

Деньги на строительство участка ВСМ Москва — Казань нашлись - дорога будет!

200 миллиардов предоставит ОАО "РЖД", еще столько же составят бюджетные ассигнации, а оставшаяся часть средств поступит от нескольких частных инвесторов.
Алина ГАБДУЛИНА
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На строительство участка до столицы Татарстана требуется 621,5 миллиарда рублейНа строительство участка до столицы Татарстана требуется 621,5 миллиарда рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва-Казань все-таки будет построена. Об этом заявил первый заместитель президента России Юрий Соловьев. Его слова передает "Комерсантъ".

Известно, что на строительство участка до столицы Татарстана без учета инфраструктуры внутри Москвы и депо требуется 621,5 миллиарда рублей. Тогда как общая стоимость ВСМ Москва — Казань оценивается в 1,69 триллиона рублей

- Деньги есть, инвесторы выстроились в очередь. - уверяет Соловьев.

Так, отмечается, что 200 миллиардов предоставит ОАО "РЖД", еще столько же составят бюджетные ассигнации, а оставшаяся часть средств поступит от нескольких частных инвесторов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСМ "Москва-Владимир" могут не продлить до Казани, так как этот участок нуждается в капитальном гранте государства, который составляет порядка 700 миллиардов рублей.

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