2018-10-02T16:46:29+03:00
Общество

Объявлены победители международного конкурса социальных предпринимателей Social ImpactAward в номинации «Интернет для лучшего мира»

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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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Подведены итоги последнего этапа международного конкурса социальных предпринимателей Social ImpactAward. Весной 2018 года в финал прошли 13 проектов, авторы которых получили возможность бесплатно участвовать в инкубационной программе и по ее итогам соревноваться за главный приз конкурса - денежную премию и поездку в Тбилиси на международную встречу победителей.

Представление проектов прошло в 17 государствах – участниках Social ImpactAward. В каждой стране победителями стали три автора социально значимых предпринимательских проектов.

В России в номинации «Ростелекома» «Интернет для лучшего мира» соревновались четыре проекта: SkillsBooster, занимающийся обучением и трудоустройством молодых IT-специалистов (г. Санкт-Петербург); онлайн-платформа взаимопомощи Goody (г. Москва); приложение и онлайн-курс для изучения языка жестов LifeTalk (г. Уфа) и услуга психологической помощи YouTalk (г. Москва). Победителем признан YouTalk. Стартап позволяет разным группам населения, в том числе маломобильным, получить психологическую поддержку в режиме онлайн.

Каждый проект оценивался по четырем критериям: социальная значимость, инновационность, бизнес-модель и команда.

«В социальных проектах применение IT-технологий особенно важно, так как это позволяет значительно увеличить охват и таким образом улучшить жизнь большого количества людей. Команда YouTalk добилась важных результатов в работе над своим проектом. Победители в нашей номинации сумели четко выделить основную аудиторию своих благополучателей и разработать устойчивую бизнес-модель для оказания системной помощи», — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций «Ростелекома».

Программа реализуется при финансовой поддержке ПАО «Ростелеком» и Citi.

Social ImpactAward– международная программа развития социального предпринимательства среди молодежи, разработанная в 2010 году Венским Университетом при участии международной сети центров ImpactHub.

Подробнее о программе: www.socialimpactaward.ru

ImpactHubMoscow – центр поддержки социально значимых предпринимательских проектов. Пространство для работы и мероприятий в центре Москвы, образовательные программы и сообщество предпринимателей. Входит в глобальную ассоциацию ImpactHub – 102 центра в 49 странах мира.

www.impacthubmoscow.net

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