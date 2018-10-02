В Казани без осадков и до 14 градусов тепла

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-02T16:08:23+03:00

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Ближайшие сутки в Казани будут довольно теплыми. По крайней мере, для второго месяца осени. Так, 3 октября, в Казани прогнозируют облачную погоду с прояснениями с умеренным юго-западным ветром. Ночью возможен небольшой дождь, а вот днем осадков не ожидается.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров будут колебаться между отметками в 5 и 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в большинстве районов пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем - до 16 градусов со знаком "плюс".

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