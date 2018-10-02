В Набережных Челнах обнаружили и изъяли 26 690 "фанфуриков"

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-02T18:16:28+03:00

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В Набережных Челнах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД обнаружили 2,5 тысячи литров непищевого алкоголя. 26 690 флаконов раствора, состоящего на 95% из этилового спирта (в народе - "фанфурика"), нашли на двух складах на территории гаражных кооперативов. Алколь был изъят. Известно, что вся продукция принадлежала челнинскому бизнесмену.

МВД по Татарстану сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в торговле товарами, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

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