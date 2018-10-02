Все фонтаны в Казани отключат до 15 октября

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-02T15:40:18+03:00

В этом году удалось отремонтировать 4 фонтана. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани городские фонтаны переходят на зимний режим. Погода уже неустойчивая, а посему оставлять объекты включенными нет никакого смысла. Обслуживающие организации проведут плановую консервацию оборудования до следующей весны.

На сегодня из 29 городских фонтанов продолжают работать три – в Горкинско-Ометьевском лесу, в парках им.Горького и «Крылья Советов». Планируется, что до 15 октября они также будут отключены, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

После этого городские службы проведут работы по осушению, очистке чаши и фильтров фонтанов, некоторые фонтаны накроют деревянными щитами. Свою работу фонтаны возобновят весной 2019 года.

Стоит отметить, что в этом году 4 фонтана были капитально отремонтированы – на улице Миславского, в парке Горького, на Булаке и в сквере «Стамбул».

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