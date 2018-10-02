2018-10-02T15:33:51+03:00
Экономика

ВТБ запустил сервис погашения кредитов со счетов сторонних банков

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Банк ВТБ запустил на своем сайте новый сервис, который позволяет осуществлять погашение кредитов и пополнение счетов с карт сторонних банков на карты ВТБ. Проект реализован совместно с провайдером PAYMO.

Одним из главных преимуществ сервиса является отсутствие необходимости посещения отделения банка для погашения кредита или пополнения счета. Заемщик может установить ежемесячный автоплатеж, что упрощает процесс пользования средствами банка и защищает от случайной просрочки.

В рамках продукта клиенту предоставляется личный кабинет, в котором можно посмотреть историю операций и их статистику, отображение данных всех привязанных карт и задать вопрос в отдел поддержки. Вход в личный кабинет осуществляется по номеру телефона заемщика, на который будут поступать смс-информирование о совершенных и предстоящих платежах.

«Мы уверены, что количество операций, совершаемых клиентами через онлайн-сервисы ВТБ, будет неуклонно расти. В скором будущем помимо погашения кредитов нашего банка мы добавим возможность погашения кредитов и других кредитных организаций РФ с любых счетов клиентов», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Минимальная сумма перевода онлайн составляет 100 рублей за транзакцию, максимальная - 75 000 рублей в сутки. Комиссия за операцию - 0,6% от суммы перевода, минимум 20 рублей.

Справка: PAYMO (ООО ИПТ) – международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для Банков.

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