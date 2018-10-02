В Каму выпустили 6 тысяч сазанов

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-02T19:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

"Челныводканал" второй раз за осень провел зарыбление Нижнекамского водохранилища. Так, если 12 сентября в Каму были выпущены 10 тысяч мальков стерляди, то накануне, 1 октября, в реку запустили 6 тысяч сазанов.

Средний вес одной рыбы составил около 150 граммов, а закупка их была произведена в Арском рыбхозе.

Зарыбление реки Кама - ежегодное мероприятие "Челныводканала", которое выполняется в целях компенсации ущерба, наносимого водоему водозаборными сооружениями.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»