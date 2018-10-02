В Каму выпустили 6 тысяч сазанов
Рыбы средним весом 150 граммов были куплены в Арском рыбхозе
Фото: пресс-служба "Челныводканала"
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"Челныводканал" второй раз за осень провел зарыбление Нижнекамского водохранилища. Так, если 12 сентября в Каму были выпущены 10 тысяч мальков стерляди, то накануне, 1 октября, в реку запустили 6 тысяч сазанов.
Средний вес одной рыбы составил около 150 граммов, а закупка их была произведена в Арском рыбхозе.
Зарыбление реки Кама - ежегодное мероприятие "Челныводканала", которое выполняется в целях компенсации ущерба, наносимого водоему водозаборными сооружениями.
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