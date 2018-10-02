Из-за крестного хода в Казани перекроют дороги

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-02T14:49:20+03:00

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4 ноября в центре Казани ограничат движение всех видов транспорта и парковку. Это связано с крестным ходом с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Он пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Так с 10.00 до 13.00 введут ограничение движения и стоянки транспортных средств по проезжей части улиц Кремлевская, Профсоюзная, съезда с площади Первого Мая, ул.Баумана, Батурина, Большая Красная, Карла Маркса, Япеева, Миславского.

С 6.00 до 13.00 ограничение коснется проезжей части улицы Миславского на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.

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