Из-за крестного хода в Казани перекроют дороги
4 ноября в центре Казани ограничат движение всех видов транспорта и парковку. Это связано с крестным ходом с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Он пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
Так с 10.00 до 13.00 введут ограничение движения и стоянки транспортных средств по проезжей части улиц Кремлевская, Профсоюзная, съезда с площади Первого Мая, ул.Баумана, Батурина, Большая Красная, Карла Маркса, Япеева, Миславского.
С 6.00 до 13.00 ограничение коснется проезжей части улицы Миславского на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.
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