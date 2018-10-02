В Чувашии вредная привычка мужчины погубила его самого, мать удалось спасти через окно
Пожар в жилом доме в Канаше начался в 4.30. Пламя и дым увидели соседи, они и вызвали пожарных. Мужчины подбежали к дому, чтобы спасти его жильцов, и увидели, как в окне мечется 86-летняя женщина. Один из соседей разбил окно и помог выбраться пенсионерке. Ее 46-летнего сына сразу найти не смогли.
Приехавшие огнеборцы смогли потушить огонь. Обнаружили и сына хозяйки дома. Мужчина получил отравление продуктами горения и скончался на месте.
- По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении со стороны хозяйки, сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и«Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»