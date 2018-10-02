2018-10-02T14:34:56+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина пытался зарезать сына и его подругу

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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Мужчину задержалиМужчину задержалиФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц" было возбуждено 1 октября. В качестве обвиняемого - 52-летний житель поселка Васильево Зеленодольского района республики Евгений Царев.

Как полагает следствие, все произошло 30 сентября во время застолья, в котором участвовали Царев вместе со своей подругой, его 31-летний сын и его 35-летняя сожительница. Мужчины поссорились, и отец схватился за нож. Он нанес несколько ударов сыну и его подруге в живот.

Получившие раны мужчина и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии.

Во время допроса Царев заявил, что вину признает частично - сын раньше избивал его.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

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