В Казани разыскивают подростков, пострадавших от действий экс-педагога-развратника

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-02T16:18:34+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить и задержать мужчину, который 23 мая напал на 14-летнего подростка. Все произошло в автобусе №90 в районе поселка Салмачи. Мальчик ехал в салоне, когда к нему начал приставать незнакомец. Совершив с подростком развратные действия, он скрылся. Родители мальчика обратились в правоохранительные органы, и возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия".

Потерпевший смог составить фоторобот, и подозреваемого задержали. Мальчик его уверенно опознал, но злоумышленник свою вину не признал и от прохождения полиграфа отказался.

Ранее обвиняемый работал педагогом в одном из образовательных учреждений Казани.

- Гражданам, располагающим сведениями об иных эпизодах преступной деятельности указанного лица следует обратиться в следственный отдел по Приволжскому району города Казани СУ СКР по Республике Татарстан, а также по телефону 8 (843) 224-92-30, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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