2018-10-02T16:51:02+03:00
Происшествия

В Марий Эл после столкновения с коровой иномарку отбросило в кювет

Водитель получил травмы и госпитализирован
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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В Звениговском районе Марий Эл 1 октября, в понедельник, произошла авария. Все случилось в темное время суток на 41-м километре автодороги Звенигово – Шелангер - Морки. Там на проезжую часть внезапно выбежала корова. Для 65-летнего водителя иномарки "Форд" эта встреча оказалась совершенно неожиданной. Он на полном ходу врезался в корову, после чего его иномарка съехала в кювет, врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель автомашины помещён в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

Напомним, что за прошедшие сутки - 1 октября, сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл пресечено 215 нарушений правил дорожного движения, допущенных его участниками. Задержано три водителя в состоянии опьянения.

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