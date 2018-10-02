Каждый четвертый житель Татарстана - пенсионер

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-02T18:41:47+03:00

Средняя продолжительность жизни в Татарстане на данный момент - 74 года Фото: Влад КОМЯКОВ

К 2013 году количество пожилых людей в республике увеличится на 15%

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Каждый четвертый житель Татарстана является пенсионером. Такой факт был озвучен министром труда, занятости и социальной защиты республики Эльмирой Зариповой. Сегодня, 3 сентября, пришел брифинг в кабинете министров, посвященном проведению декады пожилых людей в 2018 году.

По данным министерства труда республики, средняя продолжительность жизни в Татарстане на данный момент - 74 года.

На данный момент в Татарстане проживают 966 тысяч пенсионеров (70% - женщины и 30% - мужчины). Специалисты говорят, что к 2030 году их число может увеличиться на 15%.

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