Каждый четвертый житель Татарстана - пенсионер
Каждый четвертый житель Татарстана является пенсионером. Такой факт был озвучен министром труда, занятости и социальной защиты республики Эльмирой Зариповой. Сегодня, 3 сентября, пришел брифинг в кабинете министров, посвященном проведению декады пожилых людей в 2018 году.
По данным министерства труда республики, средняя продолжительность жизни в Татарстане на данный момент - 74 года.
На данный момент в Татарстане проживают 966 тысяч пенсионеров (70% - женщины и 30% - мужчины). Специалисты говорят, что к 2030 году их число может увеличиться на 15%.
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