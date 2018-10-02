2018-10-02T13:34:42+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина пытался изнасиловать случайную попутчицу

Но девушка начала защищаться и кричать
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: Ochevidec.ruФото: Ochevidec.ru
Изменить размер текста:

18-летняя девушка остановила легковой автомобиль на трассе М-7 и попросила водитея довезти ее до Елабуги. 30-летний водитель согласился «подбросить» девушку. Но при условии, что он заедет на Cвятой родник, чтобы наполнить водой пустые бутылки.

Когда мужчина свернул в лесопосадку, девушка, хорошо знавшая местность, запаниковала, потому что родника в этих местах нет. Мужчина продолжил движение. Сначала он игнорировал требования девушки остановиться, затем начал наносить ей удары по лицу и туловищу.

Отъехав на безопасное расстояние мужчина выволок девушки из автомобиля и начал стягивать с нее одежду, продолжая наносить удары. Девушка изо всех сил сопротивлялась, поэтому задуманное насильник осуществить не смог.

Чтобы отвезти жертву обратно к дороге он начал требовать с нее деньги. Но получив второй раз отказ, мужчина сел в автомобиль и уехал.

Сейчас личность 30-летнего преступника установлена, на него заведено уголовное дело.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каждый четвертый житель Татарстана - пенсионер
В Набережных Челнах обнаружили и изъяли 26 690 "фанфуриков"
Молодоженам в Нижнекамске запретили пить шампанское у ЗАГСа и звать на регистрацию более 50 человек
За полгода водительского стажа казанец разбил в уличных гонках два автомобиля
Деньги на строительство участка ВСМ Москва — Казань нашлись - дорога будет!
В Марий Эл после столкновения с коровой иномарку отбросило в кювет
Объявлены победители международного конкурса социальных предпринимателей Social ImpactAward в номинации «Интернет для лучшего мира»
В Казани разыскивают подростков, пострадавших от действий экс-педагога-развратника
В Казани без осадков и до 14 градусов тепла
В Татарстане заработала горячая линия по гриппу и ОРВИ
Все фонтаны в Казани отключат до 15 октября
ВТБ запустил сервис погашения кредитов со счетов сторонних банков
В Татарстане женщина-водитель без прав устроила ДТП на встречке, погиб человек
Из-за крестного хода в Казани перекроют дороги
В Татарстане мужчина пытался зарезать сына и его подругу
ВТБ предлагает клиентам бесплатное открытие спецсчетов в рамках законодательства о закупках
"Татфондбанк" предъявил Роберту Мусину требования более чем на 21 миллиард рублей
Новую комедию казанцам представит Алексей Гуськов
В Чебоксарах 3 ноября пенсионеры смогут бесплатно покататься на колесе обозрения
В Казани 15-летнюю школьницу сбили на "зебре"
Экс-полицейский в Татарстане получил шесть лет лишения свободы за гранату, привязанную к двери должницы
В Марий Эл пропавшую в тайге пенсионерку ищут при помощи дронов
Улицу Шаляпина в Казани перекрыли до конца декабря
Синоптики рассказали, что суровой зимы в Татарстане не будет