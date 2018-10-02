В Татарстане мужчина пытался изнасиловать случайную попутчицу

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-02T13:34:42+03:00

Но девушка начала защищаться и кричать

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18-летняя девушка остановила легковой автомобиль на трассе М-7 и попросила водитея довезти ее до Елабуги. 30-летний водитель согласился «подбросить» девушку. Но при условии, что он заедет на Cвятой родник, чтобы наполнить водой пустые бутылки.

Когда мужчина свернул в лесопосадку, девушка, хорошо знавшая местность, запаниковала, потому что родника в этих местах нет. Мужчина продолжил движение. Сначала он игнорировал требования девушки остановиться, затем начал наносить ей удары по лицу и туловищу.

Отъехав на безопасное расстояние мужчина выволок девушки из автомобиля и начал стягивать с нее одежду, продолжая наносить удары. Девушка изо всех сил сопротивлялась, поэтому задуманное насильник осуществить не смог.

Чтобы отвезти жертву обратно к дороге он начал требовать с нее деньги. Но получив второй раз отказ, мужчина сел в автомобиль и уехал.

Сейчас личность 30-летнего преступника установлена, на него заведено уголовное дело.

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