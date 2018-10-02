В Татарстане женщина-водитель без прав устроила ДТП на встречке, погиб человек

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-02T15:10:23+03:00

В больницу увезли саму виновницу аварии и ее 15-летнего пассажира

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Азнакаевском районе республики 1 октября. На одной из местных автодорог столкнулись "Лада" и КАМАЗ. Многотонный грузовик упал в кювет и перевернулся после того, как на него со встречной полосы лоб в лоб выехала легковушка. Водитель КАМАЗа от полученных травм скончался на месте.

У женщины-водителя не было водительского удостоверенияФото: соцсети

Получили травмы женщина-водитель и ее 15-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Во время разбора аварии выяснилось, что женщина никогда не получала водительских прав.

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