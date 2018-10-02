2018-10-02T15:51:07+03:00
Общество

В Татарстане заработала горячая линия по гриппу и ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора бесплатно проконсультируют всех желающих
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Вслух.руФото: Вслух.ру
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В преддверии повышенной заболеваемости гриппа и ОРВИ жители Татарстана могут задать свои вопросы специалистам Роспотребнадзора. «Горячая линия» работает с 1 до 15 октября. Операторы, готовы ответить на все интересующие вопросы. Чаще всего татарстанцы интересуются – где можно сделать бесплатную прививку, по месту жительства, как подготовиться к вакцианции и какие меры профилдактики инфекциолнных заболеваний являются наиболее эффективными.

Операторы готовы ответить на вопросы и проконсультировать только в определенные часы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Позвонить можно по телефону (843) 238-52-11 и (843) 238-96-84.

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